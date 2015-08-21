CodeBaseSecciones
LotLine - script para MetaTrader 5

Viktor Mossekhin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1328
Ranking:
(31)
Publicado:
Actualizado:
lotline.mq5 (3.24 KB) ver
El script ubica en el gráfico un línea horizontal y muestra el volumen de la transacción en lotes, imprescindible para que la posición se traslade al lugar donde se encuentra la línea.

La línea puede desplazarse, y además el script muestra el volumen necesario del lote.

LotLine

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13304

