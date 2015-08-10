O indicador ColorZerolagRSIOSMA implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais dos preços relevantes processados ​​pelo algoritmo ColorZerolagRSIOSMA.

Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.

Este indicador requer o arquivo do indicador ColorZerolagRSIOSMA.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.

Fig.1. O indicador ColorZerolagRSIOSMACandle