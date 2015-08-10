Participe de nossa página de fãs
ColorZerolagRSIOSMACandle - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 813
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
O indicador ColorZerolagRSIOSMA implementado como uma sequência de velas. As velas aparecem como o resultado da séries temporais dos preços relevantes processados pelo algoritmo ColorZerolagRSIOSMA.
Em muitas situações, esta abordagem pode ser mais informativa para a finalidade de análise.
Este indicador requer o arquivo do indicador ColorZerolagRSIOSMA.ex5 compilado. Coloque-o em <terminal_data_folder>\MQL5\Indicators.
Fig.1. O indicador ColorZerolagRSIOSMACandle
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13303
