Indikatoren

ColorX2MA_Osc - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
819
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
colorx2ma_osc.mq5 (12.31 KB) ansehen
x2ma.mq5 (8.46 KB) ansehen
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ansehen
x2ma_osc.mq5 (11.23 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

X2MA Moving Average, durch Normalisierung seiner Werte verwandelt in einen Oszillator dessen Werte sich im Bereich von 0 bis 100 bewegen.

Für eine bessere visuelle Wahrnehmung wurde der resultierende Indikator auf die fünfziger Werte nach unten verschoben.

Abb.1 Der X2MA, X2MA_Osc und ColorX2MA_Osc Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1330

