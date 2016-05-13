und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
ColorX2MA_Osc - Indikator für den MetaTrader 5
X2MA Moving Average, durch Normalisierung seiner Werte verwandelt in einen Oszillator dessen Werte sich im Bereich von 0 bis 100 bewegen.
Für eine bessere visuelle Wahrnehmung wurde der resultierende Indikator auf die fünfziger Werte nach unten verschoben.
Abb.1 Der X2MA, X2MA_Osc und ColorX2MA_Osc Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1330
