Мувинг X2MA, превращенный в осциллятор с помощью нормирования своих значений в диапазоне от 0 и до 100.

Для более наглядного восприятия итоговый индикатор был сдвинут вниз на пятьдесят значений.

Рис.1 Индикаторы X2MA, X2MA_Osc и ColorX2MA_Osc