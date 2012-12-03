Смотри, как бесплатно скачать роботов
ColorX2MA_Osc - индикатор для MetaTrader 5
Мувинг X2MA, превращенный в осциллятор с помощью нормирования своих значений в диапазоне от 0 и до 100.
Для более наглядного восприятия итоговый индикатор был сдвинут вниз на пятьдесят значений.
Рис.1 Индикаторы X2MA, X2MA_Osc и ColorX2MA_Osc
