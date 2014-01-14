Participe de nossa página de fãs
ColorX2MA_Osc - indicador para MetaTrader 5
1244
-
Média Móvel X2MA convertida em oscilador, usando a normalização de seus valores em uma faixa de 0 a 100.
Para uma percepção mais visual, o indicador resultante foi deslocado para baixo a um valor de cinquenta.
Fig.1 Indicadores X2MA, X2MA_Osc e ColorX2MA_Osc indicators
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1330
