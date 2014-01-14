CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

ColorX2MA_Osc - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1244
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Média Móvel X2MA convertida em oscilador, usando a normalização de seus valores em uma faixa de 0 a 100.

Para uma percepção mais visual, o indicador resultante foi deslocado para baixo a um valor de cinquenta.

Fig.1 Indicadores X2MA, X2MA_Osc e ColorX2MA_Osc indicators

Fig.1 Indicadores X2MA, X2MA_Osc e ColorX2MA_Osc indicators

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1330

ytg_Price_Peak ytg_Price_Peak

Indicador que avalia os valores de pico do preços.

AC_Signal AC_Signal

Indicador semáforo desenhado com base nos valores do Acelerador de Bill Williams com o envio de sinais, notificações PUSH e mensagens de e-mail.

Silence Silence

Este indicador exibe a atividade do mercado em percentagem.

Análise de Regressão Análise de Regressão

Este indicador compara quatro tipos de regressão (linear, quadrática, logarítmicas e exponenciais) e escolhe a que melhor se ajusta aos dados analisados.