ポケットに対して
インディケータ

ColorX2MA_Osc - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin
ビュー:
766
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
colorx2ma_osc.mq5 (12.31 KB) ビュー
x2ma.mq5 (8.46 KB) ビュー
\MQL5\Include\
smoothalgorithms.mqh (134.03 KB) ビュー
x2ma_osc.mq5 (11.23 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

0~100の範囲でのその値の正規化を用いたオシレータになったX2MA移動平均。

より視覚認知のために、得られた指標は、50の値にシフトダウンされています。

図1 X2MA、X2MA_Osc、ColorX2MA_Osc 指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1330

