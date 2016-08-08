無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ColorX2MA_Osc - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 766
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
0~100の範囲でのその値の正規化を用いたオシレータになったX2MA移動平均。
より視覚認知のために、得られた指標は、50の値にシフトダウンされています。
図1 X2MA、X2MA_Osc、ColorX2MA_Osc 指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1330
ytg_Price_Peak
Peak Price Values 指標。AC_Signal
ビルウィリアムズの加速度の値に基づいて描かれ、アラート送信、電子メールメッセージ、プッシュ通知をもったセマフォ、シグナル指標。