Aggressiveness - Indikator für den MetaTrader 5
Der echte Autor:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
Der Aggressiveness Indikator zeigt, wie viele Punkte das Instrument bei einer durchschnittlichen Kerze läuft, indem die letzten MyPeriod Perioden analysiert werden - egal in welche Richtung.
Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2009.
Abb.1 Der Aggressiveness Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1326
