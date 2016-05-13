Der echte Autor:

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Der Aggressiveness Indikator zeigt, wie viele Punkte das Instrument bei einer durchschnittlichen Kerze läuft, indem die letzten MyPeriod Perioden analysiert werden - egal in welche Richtung.

Dieser Indikator wurde erstmalig in MQL4 implementiert und veröffentlicht in der Code Base auf mql4.com am 06.02.2009.

Abb.1 Der Aggressiveness Indikator