Aggressiveness - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
O indicador Aggressiveness exibe o tanto de pontos que um instrumento varia em média em uma vela, analisando o último período MyPeriod não importando sua direção.
Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.02.2009.
