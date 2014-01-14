CodeBaseSeções
O indicador Aggressiveness exibe o tanto de pontos que um instrumento varia em média em uma vela, analisando o último período MyPeriod não importando sua direção.

Este indicador foi implementado primeiramente em MQL4 e publicado na Base de Código em mql4.com em 06.02.2009. 

Fig.1 Indicador Aggressiveness

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1326

