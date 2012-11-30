Смотри, как бесплатно скачать роботов
Aggressiveness - индикатор для MetaTrader 5
- 2948
Реальный автор:
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
Индикатор агрессивности показывает сколько пунктов проходит инструмент в среднем за одну свечу, анализируя последние MyPeriod периодов неважно в каком направлении.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 06.02.2009.
Рис.1 Индикатор Aggressiveness
