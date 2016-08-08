このクラスは一般回帰ネットワーク（General Regression Neural Network - GRNN）を実現します。

一度に4つの放物線状の指標！

ボラティリティ指標は、ポイントでのN期間の価格チャネルの動きの量を表示します。

この指標は、市場活性をパーセンテージで示します。