無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Aggressiveness - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 894
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
実際の著者：
Trofimov Evgeniy Vitalyevich
Aggressiveness指標は、方向にかかわらずに直近のMyPeriod期間を分析して1ローソク足で平均的にいくつのツールが実行されるかを表示します。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年2月6日に公開されました。
図1 Aggressiveness指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1326
iSarX4
一度に4つの放物線状の指標！GRNNニューラルネットワーククラス
このクラスは一般回帰ネットワーク（General Regression Neural Network - GRNN）を実現します。