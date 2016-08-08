コードベースセクション
インディケータ

Aggressiveness - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

Trofimov Evgeniy Vitalyevich

Aggressiveness指標は、方向にかかわらずに直近のMyPeriod期間を分析して1ローソク足で平均的にいくつのツールが実行されるかを表示します。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2009年2月6日に公開されました。 

図1 Aggressiveness指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1326

