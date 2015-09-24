真实作者:

Chester Keltner

本指标显示 Keltner 通道 — 一款由 Chester Keltner 于 1960 年开发的经典技术指标。它可能看上去类似布林带。

它使用三条图表线: 中线是典型价格 ((最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3)的10-日简单均线, 上边界和下边界线是中线加减日线价格范围均线形成 (最高和最低的差价)。所以, 它通道的形成基于波动性。

输入参数: