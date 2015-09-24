请观看如何免费下载自动交易
真实作者:
Chester Keltner
本指标显示 Keltner 通道 — 一款由 Chester Keltner 于 1960 年开发的经典技术指标。它可能看上去类似布林带。
它使用三条图表线: 中线是典型价格 ((最高价 + 最低价 + 收盘价) / 3)的10-日简单均线, 上边界和下边界线是中线加减日线价格范围均线形成 (最高和最低的差价)。所以, 它通道的形成基于波动性。
输入参数:
- MA_Period (by default = 10) — 均线周期 (中线)。
- Mode_MA (by default = MODE_SMA) — 均线类型 (中线)。
- Price_Type (by default = PRICE_TYPICAL) — 均线价格类型 (中线)。
