Chester Keltner

Der Indikator zeigt den Keltner Channel — ein klassischer technischer Indikator, der von Chester Keltner 1960 entwickelt wurde. Er kann ähnlich wie die Bollinger Bands aussehen.

Er verwendet drei Chartlininen: die mittlere Linie ist ein einfacher 10-Tage Gleitender Durchschnitt auf den typischen Preis ((Hoch + Tief + Schluss) / 3), die obere und untere Linie werden gebildet, indem der gleitende Durchschnitt der täglichen Preisrange (Unterschied zwischen Maximum und Minimum) zur mittleren Linie addiert oder subtrahiert wird. Daher bildet er einen Kanal der auf der Volatilität basiert.

Eingabeparameter: