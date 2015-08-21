CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

BollingerBands_b_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
901
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador BollingerBands_b con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador BollingerBands_b.mq5.

Fig. 1. Indicador BollingerBands%b_HTF

Fig. 1. Indicador BollingerBands%b_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13238

ColorZerolagRSIOSMA ColorZerolagRSIOSMA

Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagRSI, representada por un histograma de color.

ColorZerolagRSI_HTF ColorZerolagRSI_HTF

Indicador ColorZerolagRSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Exp_ColorZerolagRSIOSMA Exp_ColorZerolagRSIOSMA

El experto Exp_ColorZerolagRSIOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagRSIOSMA.

Keltner Channel Keltner Channel

El indicador muestra el canal de Keltner en el gráfico de precios de la pareja de divisas.