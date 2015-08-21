Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BollingerBands_b_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 901
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador BollingerBands_b con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta <catálogo_de_datos_del_terminal>\MQL5\Indicators debe existir el indicador BollingerBands_b.mq5.
Fig. 1. Indicador BollingerBands%b_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13238
Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagRSI, representada por un histograma de color.ColorZerolagRSI_HTF
Indicador ColorZerolagRSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El experto Exp_ColorZerolagRSIOSMA está construido sobre la base del cambio de dirección del movimiento del histograma ColorZerolagRSIOSMA.Keltner Channel
El indicador muestra el canal de Keltner en el gráfico de precios de la pareja de divisas.