Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5
- 9118
Autor real:
Chester Keltner
O indicador mostra o Canal de Keltner - um indicador técnico clássico desenvolvido por Chester Keltner em 1960. Pode ser semelhante ao de Bollinger Bands.
Ele usa três linhas do gráfico: a linha média é uma média móvel simples de 10 dias por preços típicos ((máxima + mínima + fechamento) / 3), as linhas superiores e inferiores são formadas pela adição e subtração da média móvel da faixa de preço diária (diferença entre a máximo e mínima) a partir da linha média. Por conseguinte, forma-se um canal com base na volatilidade.
Parâmetros de entrada:
- MA_Period (por padrão = 10) - Período da média móvel (linha do meio).
- Mode_MA (por padrão = MODE_SMA) - Tipo da média móvel (linha do meio).
- Price_Type (por padrão = PRICE_TYPICAL) - Tipo do preço para a média móvel (linha do meio).
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13258
