CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Keltner Channel - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Lyopa | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
9118
Avaliação:
(31)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Chester Keltner

O indicador mostra o Canal de Keltner - um indicador técnico clássico desenvolvido por Chester Keltner em 1960. Pode ser semelhante ao de Bollinger Bands.

Ele usa três linhas do gráfico: a linha média é uma média móvel simples de 10 dias por preços típicos ((máxima + mínima + fechamento) / 3), as linhas superiores e inferiores são formadas pela adição e subtração da média móvel da faixa de preço diária (diferença entre a máximo e mínima) a partir da linha média. Por conseguinte, forma-se um canal com base na volatilidade.

Parâmetros de entrada:

  • MA_Period (por padrão = 10) - Período da média móvel (linha do meio).
  • Mode_MA (por padrão = MODE_SMA) - Tipo da média móvel (linha do meio).
  • Price_Type (por padrão = PRICE_TYPICAL) - Tipo do preço para a média móvel (linha do meio).

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13258

Exp_ColorZerolagRSIOSMA Exp_ColorZerolagRSIOSMA

O Expert Advisor Exp_ColorZerolagRSIOSMA baseia-se na mudança de direção do histograma ColorZerolagRSIOSMA.

BollingerBands_b_HTF BollingerBands_b_HTF

O indicador BollingerBands_b com a opção de seleção do período disponível nos parâmetros de entrada.

Time Price Scale Enables Disables Time Price Scale Enables Disables

O script controla a exibição do tempo e as escalas dos preços para todas os gráficos abertos ou apenas para um gráfico.

MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10

O indicador MultiColorZerolagTriXOSMATrend_x10 mostra as informações sobre as tendências atuais utilizando o indicador de direção ColorZerolagTriXOSMA de dez períodos diferentes.