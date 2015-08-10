Autor real:

Chester Keltner

O indicador mostra o Canal de Keltner - um indicador técnico clássico desenvolvido por Chester Keltner em 1960. Pode ser semelhante ao de Bollinger Bands.

Ele usa três linhas do gráfico: a linha média é uma média móvel simples de 10 dias por preços típicos ((máxima + mínima + fechamento) / 3), as linhas superiores e inferiores são formadas pela adição e subtração da média móvel da faixa de preço diária (diferença entre a máximo e mínima) a partir da linha média. Por conseguinte, forma-se um canal com base na volatilidade.

Parâmetros de entrada: