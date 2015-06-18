Реальный автор:

Честер Кельтнер

Индикатор отображает на ценовом графике валютной пары канал Кельтнера — классический индикатор технического анализа, разработанный Честером Кельтнером в 1960 г. Индикатор немного похож на Полосы Боллинджера.

Он использует три линии графика: средняя линия — это 10-дневная простая скользящая средняя по «типичным» ((high + low + close) / 3) ценам, верхняя и нижняя линии получаются методом прибавления и вычитания скользящей средней дневного диапазона цены (разница максимума и минимума) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности.

Входные параметры: