Индикаторы

Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Lyopa
3687
(31)
Реальный автор:

Честер Кельтнер

Индикатор отображает на ценовом графике валютной пары канал Кельтнера — классический индикатор технического анализа, разработанный Честером Кельтнером в 1960 г. Индикатор немного похож на Полосы Боллинджера.

Он использует три линии графика: средняя линия — это 10-дневная простая скользящая средняя по «типичным» ((high + low + close) / 3) ценам, верхняя и нижняя линии получаются методом прибавления и вычитания скользящей средней дневного диапазона цены (разница максимума и минимума) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности.

Входные параметры:

  • MA_Period (по умолчанию = 10) — период скользящей средней (средняя линия).
  • Mode_MA (по умолчанию = MODE_SMA) — тип скользящей средней (средняя линия).
  • Price_Type (по умолчанию = PRICE_TYPICAL) — тип цен для скользящей средней (средняя линия).

Bollinger_Squeeze_v9_HTF Bollinger_Squeeze_v9_HTF

Индикатор Bollinger_Squeeze_v9 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagRSI ColorZerolagRSI

Этот аналог осциллятора RSI формирует свои показания, используя пять индикаторов Relative Strength Index.

ColorZerolagRSI_HTF ColorZerolagRSI_HTF

Индикатор ColorZerolagRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

ColorZerolagRSIOSMA ColorZerolagRSIOSMA

Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagRSI, представленная цветной гистограммой.