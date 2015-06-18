Ставь лайки и следи за новостями
Keltner Channel - индикатор для MetaTrader 5
- 3687
Реальный автор:
Честер Кельтнер
Индикатор отображает на ценовом графике валютной пары канал Кельтнера — классический индикатор технического анализа, разработанный Честером Кельтнером в 1960 г. Индикатор немного похож на Полосы Боллинджера.
Он использует три линии графика: средняя линия — это 10-дневная простая скользящая средняя по «типичным» ((high + low + close) / 3) ценам, верхняя и нижняя линии получаются методом прибавления и вычитания скользящей средней дневного диапазона цены (разница максимума и минимума) из средней линии. Таким образом, строится канал, основанный на волатильности.
Входные параметры:
- MA_Period (по умолчанию = 10) — период скользящей средней (средняя линия).
- Mode_MA (по умолчанию = MODE_SMA) — тип скользящей средней (средняя линия).
- Price_Type (по умолчанию = PRICE_TYPICAL) — тип цен для скользящей средней (средняя линия).
