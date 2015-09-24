请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
ColorZerolagRSIOSMA - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 1113
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
平滑的 ColorZerolagRSI 变化率指标, 以彩色直方条呈现, 允许您十分精确地判断当前趋势。
图例.1. ColorZerolagRSIOSMA 指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/13237
ColorZerolagRSI_HTF
此 ColorZerolagRSI 指标在输入参数中有时间帧选项。针对 FORTS 市场的高频交易 Spreader
EA 在预定点差之内下单进行交易。
BollingerBands_b_HTF
此 BollingerBands_b 指标在输入参数中有时间帧选项。Exp_ColorZerolagRSIOSMA
基于 ColorZerolagRSIOSMA 直方条方向改变的 Exp_ColorZerolagRSIOSMA EA。