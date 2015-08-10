CodeBaseSeções
ColorZerolagRSIOSMA - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Visualizações:
904
Avaliação:
(17)
Publicado:
Atualizado:
O indicador ColorZerolagRSI com a taxa de mudança suavizada, representado como um histograma colorido, permite determinar a direção atual da tendência com bastante precisão.

Fig.1. O indicador ColorZerolagRSIOSMA

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13237

