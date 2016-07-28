CodeBaseKategorien
ColorZerolagRSIOSMA - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
713
(17)
Geglätteter ColorZerolagRSI Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.

Abb.1. Der ColorZerolagRSIOSMA Indikator

Abb.1. Der ColorZerolagRSIOSMA Indikator

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13237

