ColorZerolagRSIOSMA - Indikator für den MetaTrader 5
Geglätteter ColorZerolagRSI Indikator, der Wert der Änderung wird als farbiges Histogramm dargestellt.
Abb.1. Der ColorZerolagRSIOSMA Indikator
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13237
