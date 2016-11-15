無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ColorZerolagRSIOSMA - MetaTrader 5のためのインディケータ
平滑化されたColorZerolagRSI指標は色ヒストグラムとして表された変化率で、現在の同行の方向をかなり正確に決定することが出来ます。
図1 ColorZerolagRSIOSMA指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13237
ColorZerolagRSI_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むColorZerolagRSI指標ColorZerolagRSI
このRSI オシレータのバリアントは4つのRSI（Relative Strength Index、相対力指数）指標に基づいて算出されます。
BollingerBands_b_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むBollingerBands_b指標Exp_ColorZerolagRSIOSMA
Exp_ColorZerolagRSIOSMAエキスパートアドバイザーはColorZerolagRSIOSMAヒストグラムの方向の変化に基づいています。