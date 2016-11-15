コードベースセクション
ColorZerolagRSIOSMA - MetaTrader 5のためのインディケータ

平滑化されたColorZerolagRSI指標は色ヒストグラムとして表された変化率で、現在の同行の方向をかなり正確に決定することが出来ます。


図1　ColorZerolagRSIOSMA指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13237

