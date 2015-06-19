CodeBaseРазделы
ColorZerolagRSIOSMA - индикатор для MetaTrader 5

Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagRSI, представленная цветной гистограммой, позволяет достаточно точно определять направление действующего тренда.

Рис.1. Индикатор ColorZerolagRSIOSMA

ColorZerolagRSI_HTF ColorZerolagRSI_HTF

Индикатор ColorZerolagRSI с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Keltner Channel Keltner Channel

Индикатор отображает на ценовом графике валютной пары канал Кельтнера.

BollingerBands_b_HTF BollingerBands_b_HTF

Индикатор BollingerBands_b с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

Exp_ColorZerolagRSIOSMA Exp_ColorZerolagRSIOSMA

Эксперт Exp_ColorZerolagRSIOSMA построен на основе изменения направления движения гистограммы ColorZerolagRSIOSMA.