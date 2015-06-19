Смотри, как бесплатно скачать роботов
ColorZerolagRSIOSMA - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликован:
- Обновлен:
Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Сглаженная скорость изменения индикатора ColorZerolagRSI, представленная цветной гистограммой, позволяет достаточно точно определять направление действующего тренда.
Рис.1. Индикатор ColorZerolagRSIOSMA
