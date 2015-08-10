Pon "Me gusta" y sigue las noticias
ColorZerolagRSI - indicador para MetaTrader 5
Este análogo del oscilador RSI forma sus indicaciones usando cinco indicadores Relative Strength Index.
Todas las variables cuyos valores se puedan cambiar, se representan con los parámetros externos del indicador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes, ¡y su selección deber realizarse con sumo cuidado!
Los parámetros de entrada del tipo FactorN representan el peso específico de las indicaciones del oscilador TriX con un número N en el valor general del indicador final.
Fig. 1. Indicador ColorZerolagRSI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13235
