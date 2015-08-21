HFT Spreader for FORTS

En la entrada: tamaño de la posición en lotes, spread — cantidad mínima de pasos del precio. Por ejemplo, el valor establecido 4 para el instrumento MIX-9.15 significa que el paso mínimo de cambio de precio para este instrumento (de sus especificaciones de la bolsa) es igual a 25, por eso el robot empezará a establecer órdenes con un spread 4*25=100.

El principio de funcionamiento es el siguiente:

Si se respetan las normas para comerciar, entonces se establecen 2 órdenes de límite según los mejores precios, es decir, si el mejor Bid ha sido 167000, entonces el robot establecerá la solicitud a 167025 (para MIX-9.15), a continuación esperará a que se acepten las solicitudes. Cuando las hayan aceptado, es decir, cuando haya posición, el robot establecerá solo una solicitud opuesta de volumen doble, para cerrar cerrar la posición y virar. Si el robot ha establecido solicitudes y no nos las han aceptado, y después el spread se amplia, entonces el robot quitará las órdenenes establecidas y siempre se fijará en que nuestras solicitudes sean los mejores precios con respecto al mejor precio más cercano a 1 paso mínimo de cambio de precio del instrumento comercial.

En el mercado rápido puede retrasarse, es decir, que no le dé tiempo a trasladar las solicitudes al mejor precio.

