Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
HFT Spreader for FORTS - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1527
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
En la entrada: tamaño de la posición en lotes, spread — cantidad mínima de pasos del precio. Por ejemplo, el valor establecido 4 para el instrumento MIX-9.15 significa que el paso mínimo de cambio de precio para este instrumento (de sus especificaciones de la bolsa) es igual a 25, por eso el robot empezará a establecer órdenes con un spread 4*25=100.
El principio de funcionamiento es el siguiente:
Si se respetan las normas para comerciar, entonces se establecen 2 órdenes de límite según los mejores precios, es decir, si el mejor Bid ha sido 167000, entonces el robot establecerá la solicitud a 167025 (para MIX-9.15), a continuación esperará a que se acepten las solicitudes. Cuando las hayan aceptado, es decir, cuando haya posición, el robot establecerá solo una solicitud opuesta de volumen doble, para cerrar cerrar la posición y virar. Si el robot ha establecido solicitudes y no nos las han aceptado, y después el spread se amplia, entonces el robot quitará las órdenenes establecidas y siempre se fijará en que nuestras solicitudes sean los mejores precios con respecto al mejor precio más cercano a 1 paso mínimo de cambio de precio del instrumento comercial.
En el mercado rápido puede retrasarse, es decir, que no le dé tiempo a trasladar las solicitudes al mejor precio.
Vídeo:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13233
El indicador muestra la correlación entre varias divisas.Bollinger_Squeeze_v9_HTF
Indicador Bollinger_Squeeze_v9 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
Indicador ColorZerolagRSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagRSIOSMA
Velocidad suavizada de cambio del indicador ColorZerolagRSI, representada por un histograma de color.