Correlate - indicador para MetaTrader 5
El indicador muestra la correlación entre ocho divisas, calculando en base a doce parejas de divisas, con ayuda de los siguientes indicadores:
- Moving Average
- Moving Average Convergence/Divergence
- Stochastic Oscillator
- Relative Strength Index
- Commodity Channel Index
- Relative Vigour Index
- DeMarker Oscillator
- Momentum Index
- Triple Exponential Index
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13229
Bollinger_Squeeze_v9_HTF
Indicador Bollinger_Squeeze_v9 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.ColorZerolagRSI
Este análogo del oscilador RSI forma sus indicaciones usando cinco indicadores Relative Strength Index.
HFT Spreader for FORTS
Robot que comercia dentro del spread de la profundidad de mercado.ColorZerolagRSI_HTF
Indicador ColorZerolagRSI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.