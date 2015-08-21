CodeBaseSecciones
Correlate - indicador para MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe
Publicado:
Actualizado:
El indicador muestra la correlación entre ocho divisas, calculando en base a doce parejas de divisas, con ayuda de los siguientes indicadores:

  • Moving Average
  • Moving Average Convergence/Divergence
  • Stochastic Oscillator
  • Relative Strength Index
  • Commodity Channel Index
  • Relative Vigour Index
  • DeMarker Oscillator
  • Momentum Index
  • Triple Exponential Index

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/13229

