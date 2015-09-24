代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

关联 - MetaTrader 5脚本

Ernst Van Der Merwe | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1622
等级:
(41)
已发布:
已更新:
correlate.mq5 (20.83 KB) 预览
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

指标从十二个品种当中得到八种货币，并应用以下指标绘制它们之间的关联性:

  • 移动均线
  • 移动均线聚合/离散 (MACD)
  • 随即振荡器 (Stochastic)
  • 相对强度指数 (RSI)
  • 商品通道指数 (CCI)
  • 相对活力指数
  • DeMarker 振荡器
  • 动量指数
  • 三重指数均线x

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/13229

Fuzzy 模糊逻辑库 Fuzzy 模糊逻辑库

FuzzyNet 程序库用于开发模糊模块, 以 C# 编写。当移植到 MQL5 时, 程序库里添加了 8 个隶属函数, 以及 4 个针对马丹尼 (Mamdani) 型系统的去模糊化方法。

Bollinger_Squeeze_v9_HTF Bollinger_Squeeze_v9_HTF

此 Bollinger_Squeeze_v9 指标在输入参数中有时间帧选项。

针对 FORTS 市场的高频交易 Spreader 针对 FORTS 市场的高频交易 Spreader

EA 在预定点差之内下单进行交易。

ColorZerolagRSI_HTF ColorZerolagRSI_HTF

此 ColorZerolagRSI 指标在输入参数中有时间帧选项。