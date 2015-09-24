FuzzyNet 程序库用于开发模糊模块, 以 C# 编写。当移植到 MQL5 时, 程序库里添加了 8 个隶属函数, 以及 4 个针对马丹尼 (Mamdani) 型系统的去模糊化方法。

此 Bollinger_Squeeze_v9 指标在输入参数中有时间帧选项。