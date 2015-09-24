请观看如何免费下载自动交易
指标从十二个品种当中得到八种货币，并应用以下指标绘制它们之间的关联性:
- 移动均线
- 移动均线聚合/离散 (MACD)
- 随即振荡器 (Stochastic)
- 相对强度指数 (RSI)
- 商品通道指数 (CCI)
- 相对活力指数
- DeMarker 振荡器
- 动量指数
- 三重指数均线x
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/13229
