Indicadores

Bollinger_Squeeze_v9_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1086
Ranking:
(21)
Publicado:
Actualizado:
Indicador Bollinger_Squeeze_v9 con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador Bollinger_Squeeze_v9.mq5.

Fig. 1. Indicador Bollinger_Squeeze_v9_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13252

