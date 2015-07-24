CodeBaseРазделы
Индикаторы

Correlate - индикатор для MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
3362
Рейтинг:
(41)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор отображает корреляцию между восемью валютами, рассчитанную на основе двенадцати валютных пар с помощью одного из следующих индикаторов:

  • Moving Average
  • Moving Average Convergence/Divergence
  • Stochastic Oscillator
  • Relative Strength Index
  • Commodity Channel Index
  • Relative Vigour Index
  • DeMarker Oscillator
  • Momentum Index
  • Triple Exponential Index

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13229

