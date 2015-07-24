Смотри, как бесплатно скачать роботов
Correlate - индикатор для MetaTrader 5
- 3362
Индикатор отображает корреляцию между восемью валютами, рассчитанную на основе двенадцати валютных пар с помощью одного из следующих индикаторов:
- Moving Average
- Moving Average Convergence/Divergence
- Stochastic Oscillator
- Relative Strength Index
- Commodity Channel Index
- Relative Vigour Index
- DeMarker Oscillator
- Momentum Index
- Triple Exponential Index
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/13229
