Индикатор отображает корреляцию между восемью валютами, рассчитанную на основе двенадцати валютных пар с помощью одного из следующих индикаторов:

Moving Average

Moving Average Convergence/Divergence

Stochastic Oscillator

Relative Strength Index

Commodity Channel Index

Relative Vigour Index

DeMarker Oscillator

Momentum Index

Triple Exponential Index