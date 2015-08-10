Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Correlate - indicador para MetaTrader 5
O indicador representa graficamente a correlação entre oito moedas calculadas a partir de doze símbolos com um dos seguintes indicadores:
- Média Móvel
- Média Móvel Convergência/Divergência
- Oscilador Estocástico
- Índice de Força Relativa
- Índice de Canal de Commodities
- Índice de Vigor Relativo
- Oscilador DeMarker
- Índice Momentum
- Índice Exponencial Triplo
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/13229
