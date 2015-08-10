CodeBaseSeções
Indicadores

Correlate - indicador para MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe
Publicado:
Atualizado:
O indicador representa graficamente a correlação entre oito moedas calculadas a partir de doze símbolos com um dos seguintes indicadores:

  • Média Móvel
  • Média Móvel Convergência/Divergência
  • Oscilador Estocástico
  • Índice de Força Relativa
  • Índice de Canal de Commodities
  • Índice de Vigor Relativo
  • Oscilador DeMarker
  • Índice Momentum
  • Índice Exponencial Triplo

