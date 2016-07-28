Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Correlate - Indikator für den MetaTrader 5
- 1013
Der Indikator zeichnet die Korrelation zwischen acht Währungen, welche aus zwölf Symbolen mit einem der folgenden Indikatoren berechnet wird:
- Gleitender Durchschnitt
- Moving Average Convergence/Divergence
- Stochastic Oscillator
- Relative Strength Index
- Commodity Channel Index
- Relative Vigour Index
- DeMarker Oscillator
- Momentum Index
- Triple Exponential Index
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/13229
