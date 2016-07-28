CodeBaseKategorien
Indikatoren

Correlate - Indikator für den MetaTrader 5

Ernst Van Der Merwe
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Der Indikator zeichnet die Korrelation zwischen acht Währungen, welche aus zwölf Symbolen mit einem der folgenden Indikatoren berechnet wird:

  • Gleitender Durchschnitt
  • Moving Average Convergence/Divergence
  • Stochastic Oscillator
  • Relative Strength Index
  • Commodity Channel Index
  • Relative Vigour Index
  • DeMarker Oscillator
  • Momentum Index
  • Triple Exponential Index

