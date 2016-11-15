コードベースセクション
Correlate - MetaTrader 5のためのインディケータ

この指標は、以下の指標の1つで12銘柄から算出された通貨間の相関をプロットします。

  • 移動平均
  • 移動平均収束拡散法（Moving Averages Convergence-Divergence）
  • ストキャスティクス
  • 相対力指数（Relative Strength Index）
  • コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）
  • デマーカ（DeMarker ）オシレータ
  • モメンタム指標（Momentum Index）
  • 3 重指数（Triple Exponential Index）


