Correlate - MetaTrader 5のためのインディケータ
この指標は、以下の指標の1つで12銘柄から算出された通貨間の相関をプロットします。
- 移動平均
- 移動平均収束拡散法（Moving Averages Convergence-Divergence）
- ストキャスティクス
- 相対力指数（Relative Strength Index）
- コモディティチャンネルインデックス（Commodity Channel Index）
- デマーカ（DeMarker ）オシレータ
- モメンタム指標（Momentum Index）
- 3 重指数（Triple Exponential Index）
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/13229
