Der wichtigste Unterschied zwischen diesem Indikator und anderen Versionen des ZigZag ist die Bestimmung des Trends bei einem Ausbruch über die Level des lokalen Extremums. Die Anzahl von Level wird in den Parametern angegeben und bedeutet, dass zum Beispiel in einer ansteigenden Bewegung die Trendänderung nur fixiert wird, wenn die kleinsten der N lokolalen Minima vom Preis durchbrochen werden (wobei N die Anzahl von Levels ist). Zu besseren Visualisierung zeigt der Detla ZigZag diese Levels an.



Außerdem kann der Indikator wie bei Hoch/Tief-Preisen auch auf Schlusspreise gezeichnet werden, und bildet eine Abschnittsumkehr nur auf Basis der vom Trader gesetzten minimalen Schwunghöhe. Anzumerken ist, dass das auf Schlusspreisen gezeichnete Delta ZigZag mit Anzahl Level gleich 1 tatsächlich mit dem Kagi-Chart identisch ist (visuelle Präsentation ist anders, aber Logik ist die gleiche).



Wie für Hoch/Tief-Preise gelten auch die folgenden Features:



Wenn der letzte Abschnitt des ZigZag ansteigend ist:

Wenn der aktuelle Balken das neue Maximum bildet, dann setzen wir den Abschnitt des Aufwärts-ZigZag fort und verhindert eine Umkehr nach unten für den aktuellen Balken.

Wenn das Hoch des aktuellen Balken tiefer als der letzte Wert des ZigZag ist und das Tief des aktuellen Balkens tiefer als der letzte Wert des ZigZag auf einer Schwung-Höhe ist, dann zeichnen wird einen absteigenden Abschnitt (d.h. der ZigZag hat eine Umkehr).

Die gleiche Regeln wird auf absteigende Abschnitte des Indikators angewendet.



Parameter:

Apply to prices - nur Hoch/Tief-Preise verwenden oder nur Schlusspreise

Umkehr - Umkehrmodus (in PIPS oder Prozent)

Reversal in PIPS - der Minimum-Umkehr-Wert in PIPS. Der Parameter ist aktuell im dem Fall, wenn der Umkehr-Modus auch in PIPS angegeben wurde und hat keinen keinen Einfluss, wenn der Umkehr-Modus in Prozent ist.

Umkehr in Prozent - der minimale Wert der Umkehr in Prozent. Der Parameter ist aktuell in dem Fall, wenn der Umkehr-Modus auch in Prozent ist und hat keinen Einfluss, wenn der Umkehr-Modus in PIPS ist.

Number of levels - Anzahl der letzten Minima/Maxima zu welchen eine Änderung der Trendrichtung fixiert wird.



Delta ZigZag mit Anzahl Umkehr gleich 2:



Empfehlungen: