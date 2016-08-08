他のバージョンのジグザグとこの指標の最も重要な違いは、局所的極値のブレイクスルーレベルでのトレンドの決意です。レベルの数はパラメータで設定され、例えば、昇順では、トレンドの変化はN極小値の最小のものが価格をブレークスルーする場合にのみ（ここでNはレベルの数で）固定されるということを意味します。 デルタジグザグはより多くの可視化のためにこれらの反転レベルを表示します。



指標はまた高値/安値や終値で描くことができ、トレーダーによって設定された最小のスイング高さに基づいてのみセクションの逆転を形成することができます。 終値で描かれた場合、レベル数が1に等しいデルタジグザグはカギチャートと同じです（ビジュアルプレゼンテーションは異なりますが、論理は同じです）。



下記の特徴は高値/安値にも適応されます。



ジグザグの最後のセクションが上昇している場合：

現在のバーが新しい最大値を形成した場合、ジグザグのセクションを続け、現在のバーでの下向きの反転を禁止します。

現在のバーの高値が最後のジグザグの値より低く、現在のバーの安値が設定されたスイングで高さにジグザグの最後の値が低くされているならば、（すなわちジグザグ逆転を持っている）下降セクションを描画します。

同様の規則は、指標の下降セクションに適用されます。



パラメータ：

Apply to prices - 高/安値を使うか終値のみを使うか

Reversal - 反転モード（ピップまたはパーセンテージ）

Reversal in pips - ピップでの最小反転値。反転モードがピップの場合にはパラメータは実際のもので、反転モードがパーセンテージである場合には影響は生じません。

Reversal in percentage - パーセンテージでの最小反転値。反転モードがピップの場合にはパラメータは実際のもので、反転モードがパーセンテージである場合には影響は生じません。

Number of levels - トレンド方向の変化が固定される最後の最小値/最大値の数。



反転数が2のデルタジグザグ：



