这款指标与其它之字形版本的最重要区别是在突破本地极值后判断趋势。级别数字在参数中设置并意味着, 举例, 在上升趋势中走势变化将是固定的, 只有当至少有 N 个局部极小值突破价格 (其中 N 是一个数字的级别)。更多可视化的增量之字形显示这些逆转的级别。



此外, 该指标还可以绘制最高价/最低价, 以及收盘价, 并且形成的线段逆转只在交易者设置的最小摆动高度的基础上。但应注意的是, 画在收盘价之上的增量之字形如果级别数字等于 1, 实际上与 Kagi 图一样 (视觉表现是不同的, 但逻辑是相同的)。



作为最高/最低价, 如下特征也适用:



如果最后之字形线段是升势:

如果当前柱线形成新高则之字形线段继续向上并且在当前柱线禁止逆转向下。

如果当前柱线最高价低于最后的之字形值, 并且当前柱线的最低价低于之字形的最后值, 则绘制下降线段 (即, 之字形逆转出现)。

相同的规则适用于指标的下降线段。



参数:

适用价格 - 使用最高/最低价或仅用收盘价

逆转 - 逆转模式 (点数或百分比)

逆转点数 - 最小逆转点数。如果反转模式也用点数, 该参数是实际情况, 如果反转模式是百分比, 则不产生任何影响。

逆转百分比 - 最小逆转百分比。如果反转模式也用百分比, 该参数是实际情况, 如果反转模式是点数, 则不产生任何影响。

级别数字 - 最后最小/最大数字趋势变化将被固定。



增量之字形逆转数字等于 2:



