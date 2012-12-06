Ставь лайки и следи за новостями
Delta ZigZag - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 11245
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Наиболее важным отличием данного индикатора от других версий зигзага является определение направления тренда по пробитиям уровней локальных экстремумов. Количество уровней задаётся в параметрах и означает, что, например, при восходящем движении, смена тренда будет зафиксирована только тогда, когда ценой будет пробит наименьший из N последних локальных минимумов (где N - кол-во уровней). Для большей наглядности Delta ZigZag отображает эти уровни разворота.
Кроме этого, индикатор может строиться как по ценам high/low, так и по ценам close, и формирует разворот секции только на основании указанной трейдером минимальной высоты свинга. Следует заметить, что построенный по ценам закрытия Delta ZigZag с кол-вом уровней, равным 1, фактически идентичен графикам Каги (визуальное представление разное, но логика одинакова).
Что касается цен high/low, имеют место следующие особенности:
Если последняя секция зигзага восходящая:
- если текущий бар формирует новый максимум - продлеваем секцию зигзага вверх и запрещаем разворот вниз на текущем баре.
- если high текущего бара ниже последнего значения зигзага и low текущего бара ниже последнего значения зигзага на указанную высоту свинга - рисуем нисходящую секцию (т.е. имеем разворот зигзага).
Аналогичные правила применяются для нисходящих секций индикатора.
Параметры:
- Применить к ценам - использовать цены high/low или только цены close
- Разворот - режим разворота (в пипсах или процентах)
- Разворот в пипсах - минимальная величина разворота в пипсах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в пипсах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в процентах.
- Разворот в процентах - минимальная величина разворота в процентах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в процентах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в пипсах.
- Кол-во уровней - количество последних минимумов/максимумов, по пробитию которых будет зафиксировано изменение направления тренда.
Delta ZigZag с кол-вом уровней разворота, равным 2:
Советы:
- Не рекомендуется использовать кол-во уровней разворота более 3-х.
- Если для построения использовались цены закрытия, то и сделки совершайте по ценам закрытия (во избежание торговли на пробоях уровней тенями)
- Уровни разворота также могут служить и уровнями (трейлинг) стопов.
