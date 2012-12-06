Наиболее важным отличием данного индикатора от других версий зигзага является определение направления тренда по пробитиям уровней локальных экстремумов. Количество уровней задаётся в параметрах и означает, что, например, при восходящем движении, смена тренда будет зафиксирована только тогда, когда ценой будет пробит наименьший из N последних локальных минимумов (где N - кол-во уровней). Для большей наглядности Delta ZigZag отображает эти уровни разворота.



Кроме этого, индикатор может строиться как по ценам high/low, так и по ценам close, и формирует разворот секции только на основании указанной трейдером минимальной высоты свинга. Следует заметить, что построенный по ценам закрытия Delta ZigZag с кол-вом уровней, равным 1, фактически идентичен графикам Каги (визуальное представление разное, но логика одинакова).



Что касается цен high/low, имеют место следующие особенности:



Если последняя секция зигзага восходящая:

если текущий бар формирует новый максимум - продлеваем секцию зигзага вверх и запрещаем разворот вниз на текущем баре.

если high текущего бара ниже последнего значения зигзага и low текущего бара ниже последнего значения зигзага на указанную высоту свинга - рисуем нисходящую секцию (т.е. имеем разворот зигзага).

Аналогичные правила применяются для нисходящих секций индикатора.



Параметры:

Применить к ценам - использовать цены high/low или только цены close

Разворот - режим разворота (в пипсах или процентах)

Разворот в пипсах - минимальная величина разворота в пипсах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в пипсах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в процентах.

Разворот в процентах - минимальная величина разворота в процентах. Параметр актуален в случае, если режим разворота также в процентах, и не оказывает никакого влияния, если режим разворота в пипсах.

Кол-во уровней - количество последних минимумов/максимумов, по пробитию которых будет зафиксировано изменение направления тренда.



Delta ZigZag с кол-вом уровней разворота, равным 2:



Советы: