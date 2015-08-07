CodeBaseSecciones
Autor real:

TrendLaboratory

El indicador Dots está basado en el indicador del año 2006, desarrollado en TrendLaboratory. Muestra la dirección actual de la tendencia, ubicando puntos de colores en el gráfico principal. Los puntos azules indican la tendencia ascendente, los rojos, descendente.

Aunque el indicador basa sus cálculos en los indicadores estándar de la plataforma MetaTrader, utiliza la llamada de la función iMA (media móvil) para obtener los precios, dependiendo del tipo de precio indicado por el usuario (apertura, cierre, máximo, mínimo, típico, etc). El cálculo se basa en el coseno del ángulo de variación del precio. El trader purede cambiar varios parámetros de entrada.

Parámetros de entrada:

  • Length (por defecto = 10) — periodo del indicador. Cuanto más alto sea el valor, mayor será el retraso temporal, pero menor será la cantidad de señales falsas que mostrará.
  • AppliedPrice (por defecto = PRICE_CLOSE) — tipo de precio para usar en los cálculos.
  • Filter (por defecto = 0) — parámetro útil, que permite filtrar los embates de los precios sin sufrir la presión de los retrasos en la representación.
  • Deviation por defecto = 0) — desplaza el indicador verticalmente.
  • Shift (por defecto = 0) — desplaza el indicador horizontalmente.

Consejos:

  • Estrategia recomendada: esperar 2 puntos iguales y entrar en la posición en la dirección de la tendencia. Por desgracia, a veces da fallo. Podría resultar una buena alternativa el uso de un punto como señal con el parámetro Filter, establecido en el valor de spread x 3.

ColorZerolagRVI ColorZerolagRVI

Este análogo de RVI forma sus indicaciones usando los cuatro indicadores Relative Vigor Index.

WRB WRB

El indicador determina y marca las WRB, las barras muy largas (Wide Range Bars) o velas con cuerpos largos (Wide Range Bodies).

ColorZerolagStochs_HTF ColorZerolagStochs_HTF

Indicador ColorZerolagStochs con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

GainLossInfo GainLossInfo

Muestra el crecimiento o caída actual para todas las velas en el gráfico.