Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
ColorZerolagStochs_HTF - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 831
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador ColorZerolagStochs con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)
Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorZerolagStochs.mq5.
Fig. 1. Indicador ColorZerolagStochs_HTF
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13183
El indicador muestra la dirección actual de la tendencia, ubicando puntos de colores en el gráfico principal.ColorZerolagRVI
Este análogo de RVI forma sus indicaciones usando los cuatro indicadores Relative Vigor Index.
Muestra el crecimiento o caída actual para todas las velas en el gráfico.ColorZerolagRVI_HTF
Indicador ColorZerolagRVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.