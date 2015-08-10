CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

ColorZerolagStochs_HTF - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
831
Ranking:
(18)
Publicado:
Actualizado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador ColorZerolagStochs con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4// Periodo del gráfico del indicador (marco temporal)

Para trabajar con el indicador, en la carpeta catálogo_de_datos_del_terminal\MQL5\Indicators debe existir el indicador ColorZerolagStochs.mq5.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagStochs_HTF

Fig. 1. Indicador ColorZerolagStochs_HTF

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13183

Dots Dots

El indicador muestra la dirección actual de la tendencia, ubicando puntos de colores en el gráfico principal.

ColorZerolagRVI ColorZerolagRVI

Este análogo de RVI forma sus indicaciones usando los cuatro indicadores Relative Vigor Index.

GainLossInfo GainLossInfo

Muestra el crecimiento o caída actual para todas las velas en el gráfico.

ColorZerolagRVI_HTF ColorZerolagRVI_HTF

Indicador ColorZerolagRVI con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.