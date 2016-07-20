und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Dots - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Lyopa
- Ansichten:
- 1027
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
TrendLaboratory
Der Dots-Indikator basiert auf einem Indikator, der von TrendLaboratory im Jahr 2006 entwickelt wurde. Der Indikator zeigt aktuelle Trendrichtung durch farbige Punkte auf dem Hauptchart. Blaue Punkte zeigen einen Aufwärtstrend, rote Punkte zeigen einen Abwärtstrend.
Obwohl die Berechnung des Indikators nicht auf den Standard-Indikatoren des Terminals beruht, wird die Funktion iMA (Gleitender Durchschnitt), um bestimmte Preise zu erhalten (Open, Close, High, Low, Typical etc.), verwendet. Die Berechnung basiert auf Kosinus des Winkels der Preisänderung. Der Nutzer kann mehrere Eingabeparameter bestimmen.
Eingabe-Parameter:
- Length (Standard = 10) — Periodenlänge. Je höher dieser Wert, desto höher ist die Verzögerung, und desto weniger falsche Signale werden angezeigt.
- AppliedPrice (Standard = PRICE_CLOSE) — Kalkulationspreis.
- Filter (Standard = 0) — nützlicher Parameter, um Preisspitzen zu filtern ohne die Verzögerung zu erhöhen.
- Deviation (Standard = 0) — vertikaler Versatz des Indikators.
- Shift (Standard = 0) — horizontaler Versatz des Indikators.
Tipps:
- Empfohlene Strategie ist, auf 2 identische Punkte zu warten und denn eine Position in Richtung des Trends zu öffnen. Leider, manchmal geht es schief. Eine geeignete Alternative wäre die Verwendung eines Punktes als Signal zusammen mit einem Filter-Parameter wie 3*Spread.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13180
Dieser analoge RVI Oszillator wird auf Basis von vier "Relative Vigor Index" Indikatoren berechnet.WRB
Der Indikator bestimmt und markiert WRB ("Wide Range Bars" [überlange Kerzen] oder "Wide Range Bodies" [überlange Kerzenkörper]).
Der ColorZerolagStochs Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.GainLossInfo
Zeigt den aktuellen Gewinn und Verlust für alle Kerzen auf dem Chart.