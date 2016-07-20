Wirklicher Autor:

Der Dots-Indikator basiert auf einem Indikator, der von TrendLaboratory im Jahr 2006 entwickelt wurde. Der Indikator zeigt aktuelle Trendrichtung durch farbige Punkte auf dem Hauptchart. Blaue Punkte zeigen einen Aufwärtstrend, rote Punkte zeigen einen Abwärtstrend.

Obwohl die Berechnung des Indikators nicht auf den Standard-Indikatoren des Terminals beruht, wird die Funktion iMA (Gleitender Durchschnitt), um bestimmte Preise zu erhalten (Open, Close, High, Low, Typical etc.), verwendet. Die Berechnung basiert auf Kosinus des Winkels der Preisänderung. Der Nutzer kann mehrere Eingabeparameter bestimmen.

Eingabe-Parameter:

Length (Standard = 10) — Periodenlänge. Je höher dieser Wert, desto höher ist die Verzögerung, und desto weniger falsche Signale werden angezeigt.

Tipps: