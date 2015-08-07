CodeBaseSecciones
Indicadores

ColorZerolagRVI - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Este análogo de RVI forma sus indicaciones usando los cuatro indicadores Relative Vigor Index.

Todas las variables cuyos valores se puedan cambiar, se representan con los parámetros externos del indicador. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los valores de estas variables son, en cierto sentido, interdependientes, ¡y su selección deber realizarse con sumo cuidado!

Los parámetros de entrada del tipo FactorN representan el peso específico de las indicaciones del oscilador RVI con un número N en el valor general del indicador final.

Fig. 1. Indicador ColorZerolagRVI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13178

