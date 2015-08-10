Autor real:

Andriy Moraru



El indicador GainLossInfo muestra el crecimiento o caída actual para todas las velas en el gráfico, para las que se haya superado el umbral mínimo establecido. Los valores se calculan en tanto por ciento y en puntos.

El indicador puede calcular el crecimiento o caída en dos modos: la diferencia simple de precio entre el cierre y la apertura; la diferencia entre el cierre actual y el cierre anterior. El trader puede establecer las barreras mínimas (para puntos y tantos por ciento), cambiar el modo de cálculo y controlar el color de la fuente para las cifras mostradas.

Parámetros de entrada:

PercentageLimit (por defecto = 1.0) — barrera mínima para la muestra de cambios en tanto por ciento.

PipsLimit (por defecto = 1000) — barrera mínima para la muestra de cambios en puntos del bróker.

CloseToClose (por defecto = true) — si es true , el indicador comparará el nivel de cierre actual con el anterior nivel de cierre, y si es false , con el nivel actual de apertura.

DisplayLossColor (por defecto = Red) — color para la representación de los cambios negativos (caídas).

DisplayGainColor (por defecto = Green) — color para la representación de los cambios positivos (crecimiento).

DisplayDistance (por defecto = 100) — distancia desde el precio máximo en la vela hasta el valor mostrado de crecimiento/caída en puntos del bróker.

MaxBars (por defecto = 100) — cantidad máxima de barras a procesar por el indicador. Cuanto mayor sea esta cifra, más despacio funcionará el indicador.

Consejos: