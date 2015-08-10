CodeBaseSecciones
Indicadores

GainLossInfo - indicador para MetaTrader 5

Vladimir Lyopa
1046
(19)
Publicado:
Actualizado:
gainlossinfo.mq5 (5.49 KB)
Autor real:

Andriy Moraru

El indicador GainLossInfo muestra el crecimiento o caída actual para todas las velas en el gráfico, para las que se haya superado el umbral mínimo establecido. Los valores se calculan en tanto por ciento y en puntos.

El indicador puede calcular el crecimiento o caída en dos modos: la diferencia simple de precio entre el cierre y la apertura; la diferencia entre el cierre actual y el cierre anterior. El trader puede establecer las barreras mínimas (para puntos y tantos por ciento), cambiar el modo de cálculo y controlar el color de la fuente para las cifras mostradas.

Parámetros de entrada:

  • PercentageLimit (por defecto = 1.0) — barrera mínima para la muestra de cambios en tanto por ciento.
  • PipsLimit (por defecto = 1000) — barrera mínima para la muestra de cambios en puntos del bróker.
  • CloseToClose (por defecto = true) — si es true, el indicador comparará el nivel de cierre actual con el anterior nivel de cierre, y si es false, con el nivel actual de apertura.
  • DisplayLossColor (por defecto = Red) — color para la representación de los cambios negativos (caídas).
  • DisplayGainColor (por defecto = Green) — color para la representación de los cambios positivos (crecimiento).
  • DisplayDistance (por defecto = 100) — distancia desde el precio máximo en la vela hasta el valor mostrado de crecimiento/caída en puntos del bróker.
  • MaxBars (por defecto = 100) — cantidad máxima de barras a procesar por el indicador. Cuanto mayor sea esta cifra, más despacio funcionará el indicador.

Consejos:

  • Este indicador es casi imposible de utilizar para obtener señales comerciales. Su principal cometido es simplificar el análisis de la posición de las cosas en el mercado y facilitar la búsqueda de ciertas secuencias del toro y el oso. Por supuesto que cada uno puedo intentar usar los datos sobre cambios anormales para la entrada o la salida de la posición.

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/13186

