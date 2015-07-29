真实作者:

圆点指标基于 TrendLaboratory 在 2006 开发的一款指标。此指标显示当前趋势方向，并在主图表上放置彩色圆点。蓝点表示上涨趋势, 红点表示下跌趋势。

虽然指标计算并非基于标准 MetaTrader 平台的指标, 但它使用 iMA (移动均线) 函数来获取指定类型价格 (开盘, 收盘, 最大, 最小, 等等)。计算基于价格变化角度的余弦值。用户可以设置若干输入参数。

输入参数:

Length (省缺 = 10) — 指标周期。数值越高, 时间滞后越高, 假信号显示得越少。

AppliedPrice (省缺 = PRICE_CLOSE) —计算的价格类型。

Filter (省缺 = 0) — 有用的参数，允许滤除价格浪涌而无需增加显示滞后。

Deviation (省缺 = 0) — 指标垂直位移。

Shift (省缺 = 0) — 指标水平位移。

温馨提示: