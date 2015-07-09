Participe de nossa página de fãs
Dots - indicador para MetaTrader 5
- Vladimir Lyopa
- 1944
-
Autor real:
TrendLaboratory
O indicador de pontos é baseado em um indicador desenvolvido por TrendLaboratory em 2006. O indicador mostra a direção atual da tendência, colocando pontos coloridos no gráfico principal. Os pontos azuis indicam uma tendência de alta, pontos vermelhos indicam uma tendência de baixa.
Embora o cálculo do indicador não se baseia em indicadores padrão da plataforma MetaTrader, ele usa a função IMA (média móvel) para obter os preços de um tipo específico (Open, Close, Máximo, Mínimo, etc. típica). O cálculo é baseado no cosseno de um ângulo de alteração do preço. O usuário pode configurar vários parâmetros de entrada.
Parâmetros de entrada:
- Length (por padrão = 10) - período do indicador. Quanto maior for este valor, maior será o lag de tempo, e menos sinais falso positivos serão exibidos.
- AppliedPrice (por padrão = PRICE_CLOSE) - Tipo de preço para usar nos cálculos.
- Filter (por padrão = 0) - Parâmetro útil permitindo a filtragem de preços crescendo sem a adição de lags.
- Deviation (por padrão = 0) - Deslocamento vertical do indicador.
- Shift (por padrão = 0) - Deslocamento horizontal do indicador.
Dicas:
- A estratégia recomendada é de esperar por dois pontos idênticos e abrir as posições pela tendência. Infelizmente, às vezes ela falha. Uma alternativa adequada seria a utilização de um ponto como um sinal com o parâmetro de filtro definido como o Spread x 3.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13180
