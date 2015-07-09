Autor real:

TrendLaboratory

O indicador de pontos é baseado em um indicador desenvolvido por TrendLaboratory em 2006. O indicador mostra a direção atual da tendência, colocando pontos coloridos no gráfico principal. Os pontos azuis indicam uma tendência de alta, pontos vermelhos indicam uma tendência de baixa.

Embora o cálculo do indicador não se baseia em indicadores padrão da plataforma MetaTrader, ele usa a função IMA (média móvel) para obter os preços de um tipo específico (Open, Close, Máximo, Mínimo, etc. típica). O cálculo é baseado no cosseno de um ângulo de alteração do preço. O usuário pode configurar vários parâmetros de entrada.

Parâmetros de entrada:

Length (por padrão = 10) - período do indicador. Quanto maior for este valor, maior será o lag de tempo, e menos sinais falso positivos serão exibidos.

(por padrão = 10) - período do indicador. Quanto maior for este valor, maior será o lag de tempo, e menos sinais falso positivos serão exibidos. AppliedPrice (por padrão = PRICE_CLOSE) - Tipo de preço para usar nos cálculos.

(por padrão = PRICE_CLOSE) - Tipo de preço para usar nos cálculos. Filter (por padrão = 0) - Parâmetro útil permitindo a filtragem de preços crescendo sem a adição de lags.

(por padrão = 0) - Parâmetro útil permitindo a filtragem de preços crescendo sem a adição de lags. Deviation (por padrão = 0) - Deslocamento vertical do indicador.

(por padrão = 0) - Deslocamento vertical do indicador. Shift (por padrão = 0) - Deslocamento horizontal do indicador.

Dicas: