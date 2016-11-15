無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Dots (点) - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 発行者:
- Vladimir Lyopa
- ビュー:
- 839
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
実際の著者: TrendLaboratory
Dots指標は、2006年にTrendLaboratoryによって開発されたインジケータに基づいています。この指標はメインチャート上に色付きのドットを配置することにより、現在のトレンド方向を示します。青い点は上昇トレンド、赤い点は下降トレンドを示します。
指標の計算はMetaTraderプラットフォームの標準指標に基づいていませんが、iMA（移動平均）関数を使用して指定されたタイプ（始値、終値、高値、安値、標準など）の価格を取得します。計算は、価格変更角度のコサインに基づいています。ユーザーはいくつかの入力パラメーターを設定できます。
入力パラメータ：
- Length（デフォルト= 10） - 指標期間。この値が高いほど、タイムラグが大きくなり、表示される誤ったシグナルの数が少なくます。
- AppliedPrice（デフォルト= PRICE_CLOSE）- 計算に使用する価格タイプ。
- Filter（デフォルト = 0） - 表示の遅れを伴わずに価格の急上昇の絞り込みを可能にする有用なパラメータ。
- Deviation （デフォルト = 0）- 指標の垂直方向のシフト。
- Shift（デフォルト = 0）- 指標の水平方向のシフト。
ヒント：
- 推奨されるストラテジは、2つの同一のドットを待ってトレンドでポジションを開くことです。残念ながら、失敗することがあります。適切な選択肢は、Spread x 3として設定されたFilterパラメータを持つシグナルとして1つの点を使用することです。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/13180
