平均足でのジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ
- 1463
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
平均足指標の高値と安値を使用して描画されたジグザグのバージョン。平均足ローソク足の色が変更する場合は、ジグザグの方向もそれぞれ変化します。指標は平均足の期間を指定し、平均足ローソク足（HA-candlesticks）自体の表示を有効/無効にする機能を実現します。
- 1に等しい平均足期間でのジグザグ：
- HA-candlesticksの表示が有効にされた2に等しい平均足期間でのジグザグ
推奨：
- 5番目の期間以上の平均足は推奨されていません。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1318
