ポケットに対して
インディケータ

平均足でのジグザグ - MetaTrader 5のためのインディケータ

Serhii Ivanenko | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1463
評価:
(33)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
平均足指標の高値と安値を使用して描画されたジグザグのバージョン。平均足ローソク足の色が変更する場合は、ジグザグの方向もそれぞれ変化します。指標は平均足の期間を指定し、平均足ローソク足（HA-candlesticks）自体の表示を有効/無効にする機能を実現します。

  1. 1に等しい平均足期間でのジグザグ：

    2. 平均足期間でのジグザグ ( Period = 1)

  2. HA-candlesticksの表示が有効にされた2に等しい平均足期間でのジグザグ

    3. 平均足期間でのジグザグ (Period = 2, Show HA = true)

推奨：

  • 5番目の期間以上の平均足は推奨されていません。

