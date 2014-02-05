代码库部分
Heikin Ashi 上的之字形 - MetaTrader 5脚本

Serhii Ivanenko
使用 Heikin Ashi 指标的最高价和最低价绘制之字形。当 Heikin Ashi 蜡烛条改变颜色, 之字形的方向是分别变化。该指标可依 Heikin Ashi 的指定周期实现, 并可以启动/禁止显示 HA 蜡烛条本身。

  1. Heikin Ashi 上的之字形周期等于 1:

    2. Heikin Ashi 上的之字形 ( Period = 1)

  2. Heikin Ashi 上的之字形, 周期等于 2 并且启动显示 HA-蜡烛条:

    3. Heikin Ashi 上的之字形 (Period = 2, 显示 HA = true)

  • 不建议 Heikin Ashi 的周期超过 5。

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1318

