Heikin Ashi 上的之字形 - MetaTrader 5脚本
Heikin Ashi 上的之字形 - MetaTrader 5脚本
- 显示:
- 2532
- 等级:
-
已发布:
已更新:
使用 Heikin Ashi 指标的最高价和最低价绘制之字形。当 Heikin Ashi 蜡烛条改变颜色, 之字形的方向是分别变化。该指标可依 Heikin Ashi 的指定周期实现, 并可以启动/禁止显示 HA 蜡烛条本身。
- Heikin Ashi 上的之字形周期等于 1:
- Heikin Ashi 上的之字形, 周期等于 2 并且启动显示 HA-蜡烛条:
- 不建议 Heikin Ashi 的周期超过 5。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1318
BullsBearsVolume
该指标显示市场走势 (多空) 的主导力量及成交量力量平衡
力量平衡 (BOP) 指标由 Igor Livshin 描述并通过评估每个推动价格到了极致水平的能力, 来测量多空强度。