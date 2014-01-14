Versão ZigZag desenhado com a máximas e mínimas do indicador Heikin Ashi. Ao mudar a cor da vela de Heikin Ashi, a direção do ZigZag também muda, respectivamente. O indicador tem a capacidade de especificar o período de Heikin Ashi, e também de exibir ativar/desativar o HA-candlesticks em si.

ZigZag no período Heikin Ashi igual a 1:



ZigZag no período Heikin Ashi igual a 2 e exibição de HA-castiçais habilitado:



Recomendações: