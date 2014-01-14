Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
ZigZag em Heikin Ashi - indicador para MetaTrader 5
- 3435
Versão ZigZag desenhado com a máximas e mínimas do indicador Heikin Ashi. Ao mudar a cor da vela de Heikin Ashi, a direção do ZigZag também muda, respectivamente. O indicador tem a capacidade de especificar o período de Heikin Ashi, e também de exibir ativar/desativar o HA-candlesticks em si.
Recomendações:
- Não é recomendado um período maior do que 5 de Heikin Ashi.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1318
