ZigZag em Heikin Ashi - indicador para MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Publicado:
Atualizado:
Versão ZigZag desenhado com a máximas e mínimas do indicador Heikin Ashi. Ao mudar a cor da vela de Heikin Ashi, a direção do ZigZag também muda, respectivamente. O indicador tem a capacidade de especificar o período de Heikin Ashi, e também de exibir ativar/desativar o HA-candlesticks em si.

  1. ZigZag no período Heikin Ashi igual a 1:

    2. ZigZag em Heikin Ashi (Período = 1)

  2. ZigZag no período Heikin Ashi igual a 2 e exibição de HA-castiçais habilitado:

    3. ZigZag Em Heikin Ashi (Período = 2, Show HA = true)

Recomendações:

  • Não é recomendado um período maior do que 5 de Heikin Ashi.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1318

