Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
ZigZag On Heikin Ashi - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 5579
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Версия зигзага, построенного по high и low индикатора Heikin Ashi. При смене цвета свечи Heikin Ashi, меняется, соответственно, и направление зигзага. В индикаторе реализована возможность указывать период Heikin Ashi, а также включения / отключения отображения самих HA-свечей.
- Зигзаг с периодом Heikin Ashi равным 1:
- Зигзаг с периодом Heikin Ashi равным 2 и включенным отображением HA-свечей:
Советы:
- Не рекомендуется использовать период Heikin Ashi более 5.
Exp_ColorJVariation
Торговая система с использованием осциллятора Exp_ColorJVariation.St_LRegr
Индикатор канала линейной регрессии, построенный на индикаторных буферах
MovingAverage_FN
Мувинг-гибрид цифровой и аналоговой фильтрации.Kagi On Chart
График Kagi в основном окне валютной пары и с учётом временной шкалы.