Индикаторы

ZigZag On Heikin Ashi - индикатор для MetaTrader 5

Serhii Ivanenko
Просмотров:
5579
Рейтинг:
(33)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Версия зигзага, построенного по high и low индикатора Heikin Ashi. При смене цвета свечи Heikin Ashi, меняется, соответственно, и направление зигзага. В индикаторе реализована возможность указывать период Heikin Ashi, а также включения / отключения отображения самих HA-свечей.

  1. Зигзаг с периодом Heikin Ashi равным 1:

    2. ZigZag on Heikin Ashi ( Period = 1)

  2. Зигзаг с периодом Heikin Ashi равным 2 и включенным отображением HA-свечей:

    3. ZigZag On Heikin Ashi (Period = 2, Show HA = true)

Советы:

  • Не рекомендуется использовать период Heikin Ashi более 5.
