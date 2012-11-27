Версия зигзага, построенного по high и low индикатора Heikin Ashi. При смене цвета свечи Heikin Ashi, меняется, соответственно, и направление зигзага. В индикаторе реализована возможность указывать период Heikin Ashi, а также включения / отключения отображения самих HA-свечей.

Зигзаг с периодом Heikin Ashi равным 1:



Зигзаг с периодом Heikin Ashi равным 2 и включенным отображением HA-свечей:



Советы: