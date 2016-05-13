CodeBaseKategorien
Indikatoren

ZigZag On Heikin Ashi - Indikator für den MetaTrader 5

ZigZag Version, die unter Verwendung des Hoch und Tief des Heikin Ashi Indikators gezeichnet wird. Wenn sich die Farbe der Heikin Ashi Kerze ändert, ändert sich auch die Richtung des ZigZag. Im Indikator wurde die Möglichkeit eingebaut die Periode für den Heikin Ashi anzugeben und die Anzeige der HA-Kerzen selbst ein- und auszuschalten.

  1. ZigZag auf Heikin Ashi Periode gleich 1:

    2. ZigZag auf Heikin Ashi ( Periode = 1)

  2. ZigZag auf Heikin Ashi Periode gleich 2 und Anzeige von HA-candlesticks eingeschaltet:

    3. ZigZag auf Heikin Ashi (Period = 2, HA zeigen = wahr)

Empfehlungen:

  • Mehr als die fünfte Periode des Heikin Ashi wird nicht empfohlen.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1318

