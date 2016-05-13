und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
ZigZag On Heikin Ashi - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 1716
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
ZigZag Version, die unter Verwendung des Hoch und Tief des Heikin Ashi Indikators gezeichnet wird. Wenn sich die Farbe der Heikin Ashi Kerze ändert, ändert sich auch die Richtung des ZigZag. Im Indikator wurde die Möglichkeit eingebaut die Periode für den Heikin Ashi anzugeben und die Anzeige der HA-Kerzen selbst ein- und auszuschalten.
- ZigZag auf Heikin Ashi Periode gleich 1:
- ZigZag auf Heikin Ashi Periode gleich 2 und Anzeige von HA-candlesticks eingeschaltet:
Empfehlungen:
- Mehr als die fünfte Periode des Heikin Ashi wird nicht empfohlen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1318
Der Expert Advisor wird auf Basis der Änderung der Richtung des MovingAverage_FN (hybrider digital und analog filternder Indikator) gezeichnet.MovingAverage_FN
Ein Hybrid aus digitaler und analoger Filterung für gleitende Durchschnitte.
Der Kagi Chart wird im Hauptfenster des Währungspaares unter Berücksichtigung des Timesframes gezeichneti-VaR95
Der Indikator zeigt den historischen Volatilitätswert