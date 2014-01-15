Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Exp_VortexIndicator - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1012
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Sistema de trading basado en el indicador VortexIndicator. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y la nube cambia de color. La salida de la operación se lleva a cabo o bien mediante una orden pendiente, o si la nube es del color opuesto a la posición abierta del indicador.
Hay que poner el archivo compilado VortexIndicator.ex5 en terminal_data-folder\MQL5\Indicators.
En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.
Imagen:
Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo
Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:
Fig. 2. Resultados de las pruebas
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1234
ZigZag usando extremos de Heikin Ashi.Exp_Extremum
Sistema de trading basado en el indicador Extremum.
Sistema de comercio utilizando el oscilador.Exp_LinearRegSlopeV2
Sistema de trading usando el indicador ColorLinearRegSlope_V2.