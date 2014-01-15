Sistema de trading basado en el indicador VortexIndicator. La señal de compraventa se forma mientras la barra se cierra y la nube cambia de color. La salida de la operación se lleva a cabo o bien mediante una orden pendiente, o si la nube es del color opuesto a la posición abierta del indicador.

Hay que poner el archivo compilado VortexIndicator.ex5 en terminal_data-folder\MQL5\Indicators.

En las pruebas que se muestran a continuación se han seleccionado los parámetros de entrada predeterminados del Asesor Experto. Durante dichas pruebas no se han utilizado ni Stop Loss ni Take Profit.

Imagen:



Fig. 1. Gráfico con algunas operaciones de ejemplo

Resultados de las pruebas en 2011 para USDCHF H4:

Fig. 2. Resultados de las pruebas