und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Coppock - Indikator für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Lyopa
- Ansichten:
- 922
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
Edward Coppock
Der Indikator zeigt die langfristigen Möglichkeiten, zu kaufen oder zu verkaufen, in dem er die Differenz misst der 10-Perioden gleitenden Durchschnitte der jeweiligen Summen der "Rates of Change" Es ist eine klassische Version.
Eingabe-Parameter:
- ROC1Period (Standard = 14) — Periodenanzahl der Summe der ersten "Rate of Change".
- ROC2Period (Standard = 11) — Periodenanzahl der Summe der zweiten "Rate of Change".
- MAPeriod (Standard = 10) — Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts der Summe.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13141
Der CCIBands Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.CCIBands
Ein erweiterter CCI-Indikator auf Basis des Standard-Indikators des MetaTrader 5.
Ein Indikator als Wolke, der seine Werte der Hüllenkurve aus denen des RSI Oszillators auf Basis der Hochs und Tiefs berechnet.RSICloud_HTF
Der RSICloud Indikator mit der Möglichkeit den Zeitrahmen in den Eingabeparameter zu bestimmen.