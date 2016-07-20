CodeBaseKategorien
Coppock - Indikator für den MetaTrader 5

Vladimir Lyopa
922
(19)
Wirklicher Autor:

Edward Coppock

Der Indikator zeigt die langfristigen Möglichkeiten, zu kaufen oder zu verkaufen, in dem er die Differenz misst der 10-Perioden gleitenden Durchschnitte der jeweiligen Summen der "Rates of Change" Es ist eine klassische Version.

Eingabe-Parameter:

  • ROC1Period (Standard = 14) — Periodenanzahl der Summe der ersten "Rate of Change".
  • ROC2Period (Standard = 11) — Periodenanzahl der Summe der zweiten "Rate of Change".
  • MAPeriod (Standard = 10) — Periodenlänge des gleitenden Durchschnitts der Summe.

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/13141

