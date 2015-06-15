CodeBaseРазделы
Coppock - индикатор для MetaTrader 5

Vladimir Lyopa
2447
19
Реальный автор:

Эдвард Коппок

Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи, измеряя взвешенную скользящую среднюю (с периодом 10) суммы двух уровней изменений (с периодами 14 и 11). Это классическая версия.

Входные параметры:

  • ROC1Period (по умолчанию = 14) — период первого уровня изменений в сумме.
  • ROC2Period (по умолчанию = 11) — период второго уровня изменений в сумме.
  • MAPeriod (по умолчанию = 10) — период скользящей средней суммы.

