Coppock - индикатор для MetaTrader 5
- Опубликовал:
- Vladimir Lyopa
- Просмотров:
- 2447
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
Реальный автор:
Эдвард Коппок
Данный индикатор показывает долгосрочные возможности для покупки или продажи, измеряя взвешенную скользящую среднюю (с периодом 10) суммы двух уровней изменений (с периодами 14 и 11). Это классическая версия.
Входные параметры:
- ROC1Period (по умолчанию = 14) — период первого уровня изменений в сумме.
- ROC2Period (по умолчанию = 11) — период второго уровня изменений в сумме.
- MAPeriod (по умолчанию = 10) — период скользящей средней суммы.
