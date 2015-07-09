Participe de nossa página de fãs
Coppock - indicador para MetaTrader 5
- Vladimir Lyopa
- 1407
Autor real:
Edward Coppock
Este indicador mostra oportunidades de longo prazo para a compra ou venda através da medição de uma Média Móvel ponderada de 10 períodos da soma das duas taxas de variação (com períodos de 14 e 11). Ela é uma versão clássica.
Parâmetros de entrada:
- ROC1Period (по умолчанию = 14) - período da primeira taxa de variação na soma.
- ROC2Period (по умолчанию = 11) - período de segunda taxa de variação na soma.
- MAPeriod (по умолчанию = 10) - período da Média Móvel da soma.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13141
