Indicadores

Coppock - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

Edward Coppock

Este indicador mostra oportunidades de longo prazo para a compra ou venda através da medição de uma Média Móvel ponderada de 10 períodos da soma das duas taxas de variação (com períodos de 14 e 11). Ela é uma versão clássica.

Parâmetros de entrada:

  • ROC1Period (по умолчанию = 14) - período da primeira taxa de variação na soma.
  • ROC2Period (по умолчанию = 11) - período de segunda taxa de variação na soma.
  • MAPeriod (по умолчанию = 10) - período da Média Móvel da soma.

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/13141

